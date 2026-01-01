Beşiktaş GAİN'de hedef 3 kulvarda şampiyonluk

İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN/METİN ARSLANCAN - Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, bu sezon erkek basketbolunda kaliteli bir takım kurduklarını belirterek, mücadele ettikleri 3 kulvarda da şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Arseven, Basketbol Süper Ligi'nde 13'te 13 yapan, BKT Avrupa Kupası'nda ise geride kalan 12 haftada 8 galibiyet alan Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı'nın 2025-2026 sezonunda sergilediği performans ve hedefleriyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'ın kültürüne uygun ve mücadeleci bir takım oluşturduklarını belirten Özkan Arseven, "Bu başlangıcı bekliyordum. Bu sezon gerçekten çok iyi bir kadro kurduk. İcra kurulumuz, genel menajerimiz Nedim Yücel ve başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile çok mesai harcadık. Bu sene, gelecek sezonların devamı niteliğinde olabilecek bir şampiyonluk istiyoruz. Bu BKT Avrupa Kupası, Basketbol Süper Ligi veya Türkiye Kupası olur. Bir kupa kazandıracak ekip kurmak istedik. Tabii ki 13 maç ciddi bir süreç. Bana deseniz ki 'İlk 10 maçı alacaksınız, 10'da 10 gideceksiniz.' bunu kabul ederdim ama şu an takım makine gibi. Her şey çok güzel işliyor. 13 maç değil, biz namağlup şampiyonluğu hedefler hale geldik. Tabii bunlar kolay değil, hedefimizden şaşmıyoruz. Her zaman sahaya yenmek için çıkıyoruz. İnşallah bu, gidebildiği yere kadar gidecek. Hiç mağlup olmadan yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Artık şampiyonluk zamanı"

Kaliteli bir takımın yanı sıra çok iyi bir genel menajere (Nedim Yücel) ve idealist bir başantrenöre (Dusan Alimpijevic) sahip olduklarını vurgulayan Özkan Arseven, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın senelerdir basketbol ekolü var. 2012'de 3 kupalı şampiyonluğumuz var. 2012'den 2023'e kadar Beşiktaş'ta basketbol olağan seyrinde devam etti. Dusan Alimpijevic, idealist bir arkadaş ve hoca. Biz Dusan'ı camia olarak kabul ettik ve çok sevdik. Beşiktaşlılık ruhunu ve Beşiktaş basketbolunun geçmişteki heyecanını tekrardan kazandırdı. Arka planda Dusan'a her şekilde destek veriyoruz. Çok iyi bir genel menajerimiz var. İcra kurulunda Ali Berke Tükenmez var. Bizimle beraber mücadele veriyor. Bu komple bir oluşum. Bu oluşuma da baktığınızda anlık başarılarla değil, bu kültürü Beşiktaş'a oturtturmak adına yapıyoruz. Burada başarılar gelip geçiyor. 10 sene önce biz bunu başardık ve 10 sene bu takım durağan seviyede devam etti. Biz bu şekilde olsun istemiyoruz. Beşiktaş'ın 10 sene daha durağanlığa değil, 10 senelik istikrara ihtiyacı var. Beşiktaş kültürünü anlık değil, bir süreç olarak yaymaya çalıştık. Bu süreçte de yarı finaller ve finaller oldu. Bu sene artık şampiyonluk zamanı. Bizim de hedefimiz bu sene ligde şampiyonluk. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes var. Çok ciddi yatırım yapıyorlar. Onlar büyük camialar ama Beşiktaş da küçük bir camia değil. Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin bütçeleriyle yarışamasak da mücadeleci ruhumuzla şampiyonluk için bu yarışı sonuna kadar götüreceğiz. Fenerbahçe ve Anadolu Efes, kadro konusunda aynı istikrarı koruyamadı. Bizim ise üzerine koyduğumuzu düşünüyoruz. Geçen sene finalde mücadelemizi çok iyi verdik. Bu sezon da saha avantajını yakalarsak liderlikle beraber şampiyon olmamızı engelleyecek herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum."

- "Üç kupalı bir sezon olabilir"

Tüm kulvarlarda iddialı olduklarını dile getiren Arseven, siyah-beyazlı camianın ve taraftarların desteğiyle bu sezon 3 kupa kazanabileceklerini kaydetti.

Geçen sezon ligde, Türkiye Kupası'nda ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluğun kıyısından döndüklerini aktaran siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi, şu görüşleri paylaştı:

"Basketbol Süper Ligi, şu an BKT Avrupa Kupası seviyesinden daha üstte. Türkiye'de, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) yer alan takımlarla mücadele ediyoruz. Avrupa Kupası'ndan Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom ve Beşiktaş; Avrupa Ligi'nden ise Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes. Bunlar Avrupa'da çok iyi takımlar. Türkiye'de mücadele ettiğimiz takımlar Avrupa Ligi seviyesinde olduğu için şampiyonluk aşamasında Avrupa Kupası'nda biraz daha rahatız. Türkiye'de 13'te 13 ile gidiyoruz. Avrupa Kupası'nda 4 mağlubiyetimiz var. Avrupa Kupası'nda da Türkiye Kupası'nda da bu sezon artık şampiyon olmak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'ye son topta yenildik. Biz yerimizin ve kalitemizin farkındayız. Beşiktaş camiası ve taraftarı bu takımın arkasında olduğu sürece 3 kupalı bir sezon olabilir."

- "Dusan Alimpijevic, Beşiktaş camiasının evladı"

Beşiktaş'ta üçüncü sezonunu yaşayan ve siyah-beyazlı taraftarların çok sevdiği başantrenör Dusan Alimpijevic hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Özkan Arseven, şu değerlendirmede bulundu:

"Dusan'ın Beşiktaş taraftarını bu kadar sahiplenmesine çok mutlu oluyoruz. Bu, bize gurur veriyor. Dusan Alimpijevic, Beşiktaş camiasının evladı. Kültürler tamamen birbirine uyuyor. O da coşkulu bir milletten geliyor. Türk milleti de gayet coşkulu. Her şeyi yükseklerde yaşıyor. O nedenle güzel bir birlikteliğimiz var. Dusan Alimpijevic, sadece burada değil her yerde çok seviliyor ve sayılıyor. Biz de kendisini destekliyoruz. Yöneticiliğimde Dusan ile 2 kez imza attım. Bu sene imzaladığımız ikinci sözleşmemizdi, önümüzdeki sezonu da kapsıyor. Dusan ile uzun soluklu bir beraberlik hedefliyoruz. Dusan da burada mutlu. Haftanın 1-2 günü beraber vakit geçiriyoruz. Çay, kahve içiyoruz, yemek yiyoruz. Dışarıda da bizim sosyalliğimiz üst seviyede. Eğer Dusan'a 'İki sene daha sözleşmeyi yenileyelim.' dersek, 'Hayır' diyebilecek biri değil çünkü o da Beşiktaş'ı çok seviyor. Onun hedefleri ve hayalleri var. Beşiktaş ile örtüşüyor. Geldiğinden beri sürekli Avrupa Kupası'nda bir şampiyonluk ve Avrupa Ligi hedefimiz var. Bu da bir anda olmuyor. Önümüzdeki sezon kulübümüzün de Avrupa Ligi hedefi var. Avrupa Ligi'ne gittiğimiz takdirde kendisi burada gayet mutlu olduğu için devam edecektir."

- "Mathews, NBA'de oynayabilecek kapasitede"

Özkan Arseven, ABD'li basketbolcu Jonah Mathews'un sezon başında birçok Avrupa Ligi takımından teklif almasına rağmen Beşiktaş'ta kaldığını aktardı.

Sergilediği başarılı performansla dikkati çeken 27 yaşındaki oyun kurucu şutörün çok karakterli biri olduğunun altını çizen siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Jonah Mathews'e Avrupa Ligi takımlarından birçok teklif geldi. Mathews NBA'de oynayabilecek yetenek ve kapasitede. Kendisiyle sezon sonunda Dusan ile beraber oturup konuştuk. İki haftalık bir süre istedi. Avrupa Ligi hedeflerimizden bahsettik ve 2 sezonluk sözleşme imzaladık. Çok düzgün ve kaliteli bir karakter. Sözleşme imzaladığımız için çok mutluyum çünkü bu performansla tutmanız mümkün değil. Şu anda birçok takımın radarında olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ın oyuncusu olarak devam edecek. Mathews'un bir tek NBA çıkışı var. Beşiktaş'a çok ciddi katkı sağlayacak bir tutar. Umarım kariyerinde NBA seviyelerine gelir. O seviyelere gelirse de Beşiktaş'tan kazandığı kadar da bize para kazandıracak bir oyuncu. Mathews, sözümüzü iki etmeden 2 sezonluk imzayı attı. Dusan'ın da burada çok büyük bir etkisi var."

- "Sleva'nın gitmemesi için çalıştım"

Geçen sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılarak Litvanya ekibi Zalgiris ile sözleşme imzalayan ABD'li oyuncu Dustin Sleva'ya da duruşu dolayısıyla teşekkür eden Arseven, şunları kaydetti:

"Dustin Sleva'yı da takımda tutmayı çok istedim. İnanılmaz bir karakter, müthiş bir yetenek. Gitmemesi için çalıştım. Sezonun sonlarına doğru Zalgiris ile anlaşmıştı. Fenerbahçe ile oynadığımız final serisinden önce anlaşmayı yaptı ve bize geldi. 'Başkanım transferim söz konusu. Bu konuda sizin de bilginiz olsun.' dedi. Menajeriyle görüştük, maddi ve manevi ne şartı varsa daha fazlasını da sunduk ama kendisi Avrupa Ligi'nde oynamak istediğini beyan ettiği için Sleva ile yolları ayırdık. Fenerbahçe ile oynadığımız final serisine bakarsanız Dustin Sleva'nın ne kadar karakterli bir oyuncu olduğunu görürsünüz. Normal şartlarda transfer yapan bir oyuncu kendini sakatlamamak adına genelde çok mücadele vermez. O maçlarda ya kendini geri çeker ya da binbir bahaneyle sakatlığını beyan eder, biz bunu senelerdir yaşadık. Ancak Sleva, Fenerbahçe serisinde güzel bir mücadele verdi. Ona bu vesileyle teşekkür ediyorum."

- "NBA Avrupa'dan teklif almadık"

Özkan Arseven, NBA ile FIBA'nın ortaklaşa kurmayı planladığı ligin Avrupa basketboluna değer katacağını aktardı.

NBA Avrupa projesiyle ilgili görüşlerini paylaşan Arseven, "NBA Avrupa tarafından bize gelen herhangi bir teklif olmadı. Avrupa'daki futbolla bağlantılı olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlardan oluşan bir yapı kurmaya çalışıyorlar. Şu an futbolda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesinden kaynaklı Galatasaray'a teklif etmiş olabilirler ama baktığımızda Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Beşiktaş üst düzey takımlar. Galatasaray da aynı şekilde üst düzey bir ekip ama mücadele edilen liglere baktığımızda Avrupa Ligi seviyesindeki takımların bu 3'ü olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray, basketbolda şu an Şampiyonlar Ligi'nde mücadele veriyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi organizasyonu değil. Belki de ondan dolayı Galatasaray'a gitmiş olabilirler ama Beşiktaş'a NBA Avrupa ile alakalı bir teklif gelirse kendileriyle mutlaka masaya otururuz. Beşiktaş için doğru ve karlı olan neyse biz her zaman onu yapmakla mükellefiz. Şu anda öyle bir teklif Beşiktaş'a gelmedi." şeklinde konuştu.

NBA'in çok büyük bir pazarlama gücünün olduğunu belirten siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi, "NBA Avrupa'nın artı değer katacağını düşünüyorum. Kulüplerin gelirlerinin artmasında etkili olacaktır. Avrupa Ligi tarafı da muhtemelen NBA'in bu atılımından sonra şartları daha iyi seviyeye çıkaracaktır. Bu da EuroLeague'de mücadele eden ekiplere maddi anlamda daha büyük etki edecektir." diye görüş belirtti.

- "Avrupa Ligi'ne talibiz"

Avrupa Ligi'nde mücadele etmek ve kalıcı olmak istediklerini vurgulayan Özkan Arseven, Beşiktaşlı iş insanlarına destek çağrısında bulundu.

Avrupa Ligi'nin üst seviye bir organizasyon olduğunu aktaran siyah-beyazlı kulübün yöneticisi, şu görüşleri aktardı:

"Avrupa Ligi'ne talibiz. Başkanımız bize her konuda destek veriyor. Avrupa Ligi konusunda başından beri bize en büyük desteği verenlerden biri. Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne BKT Avrupa Kupası'nı kazanarak gitmenin hedefinde. Avrupa Ligi'nde kalıcı olmak istiyoruz. Kalıcı olmak da biraz da kadro kalitesiyle olacak. Şu anki bütçelerle Avrupa Ligi'nde mücadele etmek çok zor ama bu sene Avrupa Ligi'nde bu kadroyla oynasaydık yine orta seviyelerde kalabilirdik. Avrupa Ligi'nin kadro kalitesi de geçen senelere göre bir tık aşağıda. Önümüzdeki sezon daha iyi bütçeler oluşturmak için görüşmeler yapıyoruz. Türkiye'nin önde gelen büyük holdingleriyle görüşüyoruz. Beşiktaşlı iş adamlarıyla görüşüyoruz ve güzel geri dönüşler alıyoruz. Başkanımız çok mücadele ediyor. Beşiktaş'a destek olunması lazım. Beşiktaş'ın, basketbolda bu ivmeyi yakalamışken Avrupa Ligi arenasında kalıcı ve daimi olması şart. Burada en büyük pay bence bahsetmiş olduğum Beşiktaşlı iş adamlarından oluşuyor. Beşiktaş'ta basketbolu desteklemelerini istiyorum. Futbolda inanılmaz bütçeler var. Şampiyonluk için inanılmaz paralar dönüyor. Basketbolda daha küçük bütçelerle daha büyük işler yapılabiliyor."

- "Bu sene en kötü Avrupa Kupası'nı almamız lazım"

Sezon başında genel menajer Nedim Yücel ile başantrenör Alimpijevic'in istediği tüm oyuncuları kadroya dahil ettiklerini belirten Arseven, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sezon en az Avrupa Kupası'nı alabilecek kapasitede bir takım oluşturma hedefiyle yola çıktık. Yönetim kurulu olarak buna göre bütçemizi oluşturduk. Bu sene en kötü Avrupa Kupası şampiyonluğunu almamız lazım. Avrupa Kupası şampiyonluğu için nasıl bir kadro yapılması gerekiyorsa bunu yapmaya hazırız. Bunun bütçesi açık, hazır. Yönetim kurulundan aldığım yetkiyle bunu sağlayacağıma dair beyanda bulundum. Buna uygun takım yaptık. Kağıt üzerinde favoriyiz ama sahada farklı şeyler olabiliyor. Oyun kurucu pozisyonunda Dotson ve onun yanında Berk Uğurlu var. Dotson sakatlandı, sadece Berk ile devam edemedik çünkü Berk'in arkasında bir oyun kurucu daha yok. Alternatifsizlik nedeniyle bunun eksikliğini gördük. Hocamız, orada Lemar'ı oyun kurucu olarak oynattı. Hocamızın bazı durumlarda gerçekten basketbol zekası yüksek. Geçen sezon 4 numaralardan 5 numara çıkardı. 4 numara pozisyonunda bizim görmüş olduğumuz bir eksiklik var. Oraya bir takviye gerekiyor. Biz burada basketbolla yatıyoruz ve kalkıyoruz. Bizim şu an tek işimiz basketbol. 4 numarada da Beşiktaş kültürüne uygun çok kaliteli bir oyuncu peşindeyiz. Biz bunu bulursak transferi tamamlayacağız. Hocamız sürekli oyuncu izliyor. Oyuncularla görüşüyoruz. Beşiktaş'ın şu anki düzenini bozmayacak oyuncu hedefliyoruz. Yeni transfer Beşiktaş'ta şu anki oyuncu kalitesinin altında olmasın istiyorum. Üst seviyede oyuncuya ihtiyacımız var."

- "Saben Lee'nin tüm taleplerini karşıladık"

Özkan Arseven, Saben Lee'yi kadrolarına katmak için çok uğraştıklarını ancak ABD'li oyuncunun Avrupa Ligi dolayısıyla Anadolu Efes'i tercih ettiğini söyledi.

İyi bir takıma sahip olduklarını ancak alternatifli bir kadro için transfer yapmak istediklerini aktaran Arseven, "Saben Lee olayı var, çok konuşuldu. Beşiktaş'la ismi anıldı. Gerçekten bu oyuncuyla görüştük. Nedim Yücel, menajeriyle her gün irtibattaydı. Yeni bir olay değil ama oyuncuların da kendilerine göre bir birdikleri ve istekleri var. Saben Lee bize 'Öncelik Anadolu Efes.' dedi. Avrupa Ligi'nden dolayı tabii ki. Biz de Beşiktaş'ın hedeflerini anlattık. Anadolu Efes olmazsa Beşiktaş'a geleceğini beyan etti. Tüm taleplerini de karşıladık ama buna rağmen Anadolu Efes ile anlaştı." şeklinde konuştu.

- "Fenerbahçe'nin herhangi bir takımdan farkı yok"

Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında 4 Ocak Pazar günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Fenerbahçe Beko ile yapacakları derbiye ilişkin de konuşan Arseven, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takım gayet motive. Galibiyet serisi uzadıkça takım üzerinde de baskı oluyor. Aynı zamanda her takım Beşiktaş'ı yenmek için sahaya çıkıyor. Her takım çok kaliteli. Fenerbahçe, Avrupa Ligi seviyesinde bir ekip ama bizim için herhangi bir takımdan farkı yok. Çıkacağız ve maçımızı oynayacağız. Gözümüzde büyüttüğümüz bir maç değil. Bizim için sıradan bir maç. Basketbol Gelişim Merkezi'nde olacak. Daha çok Beşiktaş taraftarına bu maçı izletmek istiyoruz. Fenerbahçe 2 Ocak Cuma günü İspanya'da deplasmanda. Pazar akşamı bizim maça çıkacak. 6 Ocak Salı günü ise diğer Avrupa Ligi maçları var. Yoğun bir tempoya giriyorlar. Onun stresi olabilir. Hem kağıt üzerinde hem de sahada güçlü olan taraf biziz. Taraftarımız takımı inanılmaz derecede motive ediyor. Benim gözlerim doluyor. İki saat içerisinde bütün biletler tükendi. Burada (Akatlar) oynamak yetmiyor. Bazı maçlardan önce 40 saniyede bilet bitiyor. Böyle bir yapıya geldik. Taraftarların bizi desteklemesini istiyorum ama çok sevgi bazen zarar verebiliyor. Çok sevdikleri için Beşiktaş'a zarar verebiliyorlar. Bu, küfürle oluyor. Derbide salonda sadece Beşiktaşlı taraftarlar olacak. Mümkün olduğunca küfrü eksiltmemiz lazım çünkü Türkiye Basketbol Federasyonunun da buna karşı tepkisi sert oluyor. Bu, takıma da kendilerine de zarar veriyor. Aynı zamanda kulübe de maddi olarak zarar veren bir durum. Bir önceki maçta inanılmaz faturalar ödedik. Kırılan her koltuğun bedeli Beşiktaş kulübünden alındı. Taraftarların Beşiktaş'a zarar veren şeylerden kaçınmasını istiyorum. Beşiktaş'a çok sevdiğimizden dolayı zarar vermekten imtina etmemiz lazım."