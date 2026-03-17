Beşiktaş GAİN - Dolomiti Energia maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

BKT Avrupa Kupası’nda çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, yarı final bileti için sahasında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşma öncesinde “Beşiktaş GAİN - Dolomiti Energia maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusu en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte dev maçın tüm detayları…

BEŞİKTAŞ GAİN - DOLOMİTİ ENERGİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş GAİN - Dolomiti Energia maçı 17 Mart 2026 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Mücadele, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi’nde oynanacak ve siyah-beyazlı ekip taraftar desteğini arkasına alacak.

BEŞİKTAŞ GAİN - DOLOMİTİ ENERGİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş GAİN - Dolomiti Energia maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bu önemli karşılaşma, Türkiye genelinde geniş bir izleyici kitlesi tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek.

TEK MAÇ ELEME SİSTEMİ: HATA PAYI YOK

BKT Avrupa Kupası çeyrek final karşılaşması tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu nedenle kazanan takım doğrudan yarı finale yükselecek, kaybeden ekip ise turnuvaya veda edecek.

BEŞİKTAŞ GAİN SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş GAİN, normal sezonda B Grubu’nu 13 galibiyet ve 5 mağlubiyetle lider tamamladı. Bu başarılı performans sayesinde doğrudan çeyrek finale yükselme hakkı elde etti.

DOLOMİTİ ENERGİA’NIN ÇEYREK FİNAL YOLU

İtalyan temsilcisi Dolomiti Energia, grup aşamasında 11 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 5. sırada yer aldı. Ardından 8’li final etabında Umana Reyer’i 94-90 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İKİLİ REKABET DENGEDE

İki takım arasında normal sezonda oynanan karşılaşmalarda taraflar birer galibiyet aldı. İstanbul’da oynanan mücadeleyi Beşiktaş GAİN 97-83 kazanırken, İtalya’daki maçta Dolomiti Energia 87-74 galip geldi.

Bu sonuçlar, çeyrek final mücadelesinin oldukça çekişmeli geçeceğini gösteriyor.

YARI FİNAL SENARYOSU

Beşiktaş GAİN, bu karşılaşmayı kazanması halinde yarı finalde Bahçeşehir Koleji - U-BT Cluj Napoca maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

MAÇ BİLGİLERİ

Maç Tarih Saat Salon Yayın Beşiktaş GAİN - Dolomiti Energia 17 Mart 2026 20:00 Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi TRT Spor (Canlı)

Beşiktaş GAİN - Dolomiti Energia maçı, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde büyük önem taşıyan bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, sahasında oynayacağı bu kritik mücadelede galip gelerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Basketbolseverler için yüksek tempolu ve çekişmeli geçmesi beklenen bu maç, TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.