Beşiktaş GAİN – Fenerbahçe Beko Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? | Basketbol Süper Ligi Derbi Heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sezonun en kritik maçlarından biri olan Beşiktaş GAİN – Fenerbahçe Beko derbisi basketbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Namağlup lider Beşiktaş GAİN ile güçlü kadrosuyla dikkat çeken Fenerbahçe Beko, dev derbide karşı karşıya gelecek.

Hem “Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman?”, hem “Beşiktaş GAİN – Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?” hem de “Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı izlenir?” sorularının tüm cevapları bu haberde.

BEŞİKTAŞ GAİN – FENERBAHÇE BEKO MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Maç Tarih Saat Salon Yayın Kanalı Beşiktaş GAİN – Fenerbahçe Beko 4 Ocak 2026 Pazar 20.30 Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi beIN Sports (canlı ve şifreli)

BEŞİKTAŞ GAİN NAMAĞLUP GELİYOR

Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi’nde çıktığı 13 maçın tamamını kazanarak yoluna namağlup devam ediyor. Lig tarihinin en iyi sezon başlangıcı rekorunu her hafta geliştiren siyah-beyazlılar, bu derbiyi de kazanarak hem serisini sürdürmek hem de liderliğini daha da güçlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE BEKO SERİYİ BİTİRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe Beko ise ligde oynadığı 13 karşılaşmanın 11’ini kazandı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanacak dev derbide sahadan galibiyetle ayrılarak rakibinin yenilmezlik serisini sonlandırmayı hedefliyor.

DERBİNİN HAKEMLERİ

Zorlu mücadelede düdük çalacak hakem üçlüsü şöyle: Emin Moğulkoç – Tolga Edis – Nazlı Çisil Güngör.

Beşiktaş GAİN – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Maç 4 Ocak 2026 Pazar günü oynanacak. Beşiktaş – Fenerbahçe basket maçı saat kaçta? Derbi saat 20.30’da başlayacak. Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli yayınlanacak. Maç nerede oynanacak? Derbi Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Beşiktaş GAİN ligde kaç maç kazandı? Beşiktaş GAİN ligde 13’te 13 yaparak namağlup yoluna devam ediyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş GAİN – Fenerbahçe Beko derbisi, hem şampiyonluk yarışı hem de liderlik adına büyük önem taşıyor. Namağlup Beşiktaş serisini sürdürmek isterken, Fenerbahçe Beko bu seriyi bitirmeyi hedefliyor. Basketbolseverleri dev bir mücadele bekliyor.