Beşiktaş GAİN Türk Telekom Maçı Ne Zaman? EuroCup B Grubu 8. Hafta Analizi

BKT Avrupa Kupası B Grubu’nda heyecan dorukta! İki temsilcimiz Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom, gruptaki kritik mücadelede ilk kez karşı karşıya geliyor. Peki Beşiktaş GAİN Türk Telekom EuroCup maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi salonda oynanacak? İki takımın gruptaki son durumu, form grafiği, maç öncesi istatistikleri ve merak edilen tüm detaylar bu haberde.

GRUP DURUMU VE TAKIMLARIN PERFORMANS ÖZETİ

Her iki temsilcimiz de grupta iddialı konumda yer almaya devam ediyor. Hem Türk Telekom hem de Beşiktaş GAİN şu ana kadar 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde ederek güçlü bir performans ortaya koydu. Türk Telekom averajla ikinci sırada, Beşiktaş GAİN ise üçüncü basamakta yer alıyor.

Son Maç Performansları

, son maçında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı 97-83 mağlup etti. Türk Telekom ise deplasmanda Litvanya ekiplerinden Lietkabelis'i 100-74 yenerek çıkışını sürdürdü.

Türk Telekom, gruptaki ilk iki maçını kaybetmesine rağmen sonraki 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak dikkat çekici bir yükseliş grafiği yakaladı. Beşiktaş GAİN ise son 6 maçında 5 galibiyet alarak istikrarlı bir performans sergiledi.

MAÇ ÖNCESİ DEĞERLENDİRME

İki takım da formda ve moralli bir görüntü sergiliyor. İlk kez Avrupa sahnesinde birbirine rakip olacak olan Türk Telekom ve Beşiktaş GAİN, grupta üst sıralar için kritik bir mücadeleye çıkacak. Bu karşılaşmanın sonucu, yalnızca sıralamayı etkilemekle kalmayacak; aynı zamanda grupta liderlik yarışının da yönünü belirleyecek.

BEŞİKTAŞ GAİN – TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş GAİN – Türk Telekom BKT Avrupa Kupası B Grubu 8. hafta maçı, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 19.00'da Ankara Spor Salonu’nda oynanacak.

Maç Tarih Saat Salon Türk Telekom vs Beşiktaş GAİN 19 Kasım 2025 19:00 Ankara Spor Salonu

Beşiktaş GAİN Türk Telekom EuroCup maçı ne zaman?

Maç, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü oynanacaktır.

Beşiktaş GAİN Türk Telekom maçı saat kaçta?

Müsabaka saat 19.00'da başlayacaktır.

Maç nerede oynanacak?

Maç, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

İki takımın gruptaki durumu nedir?

Türk Telekom 5 galibiyet 2 mağlubiyetle ikinci, Beşiktaş GAİN ise aynı galibiyet sayısıyla averajla üçüncü sırada.

Türk Telekom ve Beşiktaş GAİN daha önce EuroCup’ta karşılaştı mı?

Hayır, iki takım BKT Avrupa Kupası’nda ilk kez karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom ile Beşiktaş GAİN, hem prestij hem de grup liderliği açısından büyük önem taşıyan tarihi bir maça çıkıyor. İki temsilcimizin sergilediği güçlü performans, EuroCup sahnesinde Türk basketbolunun yükselen grafiğini gözler önüne seriyor. Basketbolseverler, 19 Kasım akşamı bu heyecan dolu mücadeleyi büyük bir merakla takip edecek.