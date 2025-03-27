Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Derbi öncesi takımların performans karnesi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sezonun en çok beklenen karşılaşmalarından biri sahne alıyor. Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, 29 Mart Cumartesi günü Dolmabahçe’de karşı karşıya gelecek. Derbi maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtları ve takımların iç saha – deplasman performansları şöyle:

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun açıklamasına göre, 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

BEŞİKTAŞ İÇ SAHADA İNİŞLİ ÇIKIŞLI

Beşiktaş, bu sezon iç sahada zaman zaman etkili bir performans sergilese de istikrarsız sonuçlar dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda oynadığı 13 karşılaşmada:

8 galibiyet

2 beraberlik

3 yenilgi aldı.

En çok golü yine iç sahada kalesinde gören Beşiktaş, 26 golün 15'ini Dolmabahçe’de yedi. En farklı iç saha mağlubiyeti ise Göztepe’ye karşı 4-2’lik skorla geldi. Beşiktaş bu maçta 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamamıştı. Bu yenilgi aynı zamanda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un iç sahadaki son maçı oldu.

Evinde gol atan oyuncular arasında öne çıkan isimler:

Ciro Immobile – 7 gol

Rafa Silva – 4 gol

Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi – 2’şer gol

Beşiktaş, son olarak Gaziantep FK’ye 2-1 yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

GALATASARAY DEPLASMANDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Ligde namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, deplasman performansıyla da rakiplerine gözdağı veriyor. Sarı-kırmızılılar dış sahada oynadığı 13 maçta:

11 galibiyet

2 beraberlik

0 mağlubiyet aldı.

Galatasaray’ın deplasmanda puan kaybettiği tek iki maç:

Hatayspor (1-1)

Kasımpaşa (3-3)

Galatasaray deplasmanda en çok gol attığı maçlar:

Adana Demirspor 1-5 Galatasaray

Kayserispor 1-5 Galatasaray

Sarı-kırmızılılar dış sahada 33 gol atarken, sadece 13 gol yedi. Bu istatistik Galatasaray’ı deplasmanda da ligin en etkili takımı yapıyor.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 29. hafta programı kapsamında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi, 29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Derbi mücadelesi, Türkiye'nin resmi yayıncısı olan BeIN SPORTS 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.