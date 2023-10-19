Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazırlanıyor

Ajans Haberleri
  • 19.10.2023 15:11
  • Giriş: 19.10.2023 15:11
  • Güncelleme: 19.10.2023 15:11
Kaynak: AA
Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazırlanıyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan çalışmayla başlayan idmanda futbolcular, daha sonra sahaya çıktı. Çalışma, derbinin taktik uygulamalarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 