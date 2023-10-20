Beşiktaş, Galatasaray derbisine 'sıkıntılı' çıkacak

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, derbiye sıkıntılı ortamda giriyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Lugano'ya 2-0 önde olduğu maçı 3-2 kaybettikten sonra kaos dolu günler yaşamaya başlayan siyah-beyazlılar, derbi öncesindeki süreçte birbirinden farklı sıkıntılar yaşadı.

Lugano maçı sonrası taraftarların bir bölümünün stadı terk etmeyerek yönetimi istifaya davet etmesiyle başlayan sürecin sonunda teknik direktör Şenol Güneş görevden ayrılırken, başkan Ahmet Nur Çebi yönetimi ise olağanüstü kongre yapılmasına karar verdi.

Olağanüstü kongre kararına yönelik kulübün resmi sitesinden yayımlanan açıklamada belirtilen tarihin üzerinden günler geçmesine rağmen siyah-beyazlı kulüp, başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağını henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

Şenol Güneş'in vedasının ardından kendini kulübede bulan teknik sorumlu Burak Yılmaz, yeni başladığı kariyerinin ilk derbi heyecanını Galatasaray deplasmanında yaşayacak.

Aktif futbolculuğunun ardından başladığı teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Yılmaz, futbolculuk kariyerinde çeşitli başarılara imza attığı eski takımı Galatasaray'ın karşısına bu sefer rakip teknik adam sıfatıyla çıkacak.