Beşiktaş -Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek

İSTANBUL, (DHA)- SÜPER Lig 29’uncu haftasında 28, 29 ve 31 Mart'ta oynanacak maçların hakemleri belli olurken Ezeli iki rakip Beşiktaş ile Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek olan maçta Yasin Kol düdük çalacak.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi spor gündemini uzun süredir meşgul eden hakem ataması Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bugün açıklandı.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yabancı hakem talep eden Beşiktaş Kulübü konuyla ilgili pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atama gereği duyan TFF’nin, Beşiktaş-Galatasaray maçında farklı bir tutum sergilemesinin kabul edilemez” ifadeleriyle görüşünü bildirmişti. TFF tarafından bugün yapılan açıklamada ise Beşiktaş -Galatasaray derbisini Yasin Kol'un yöneteceği açıklandı. 29 Mart Cumartesi günü oynanacak maçın başlama saati 20.30 olacak.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında 28 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalardan; Kayserispor - Hatayspor maçını Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcığını, Mehmet Kısal ve Mehmet Salih Mazlum yaparken karşılaşmanın 4'üncü hakemi Ömer Faruk Turtay oldu. Maçın başlama saati 16.00 olacak.

Antalyaspor-Alanyaspor mücadelesini Burak Pekkan yönetecek. Pekkan'ın yardımcığını Serkan Çimen ve Mustafa Savranlar yaparken karşılaşmanın 4'üncü hakemi Burak Olcar oldu. Maçın başlama saati 16.00 olacak

Konyaspor- Gaziantep FK mücadelesini Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını Esat Sancaktar ve Mert Bulut yaparken karşılaşmanın 4'üncü hakemi Erdem Mertoğlu oldu. Maç 20.30'da başlayacak.

Bodrumspor-Fenerbahçe mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılığını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yaparken karşılaşmanın 4'üncü hakemi Yiğit Arslan oldu. Maçın başlama saati 20.30 olacak.

29 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlardan; Sivasspor-Adana Demirspor mücadelesini Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılığını Murat Şener ve Seyfettin Ünal yaparken karşılaşmanın 4'üncü hakemi İlker Yasin Avcı oldu. Maçın başlama saati 13.00.

Samsunspor-Kasımpaşa mücadelesini Zorbay Küçük yönetecek, Küçük'ün yardımcılığını Gökhan Barcın ve Suat Güz yaparken karşılaşmanın 4'üncü hakemi Turgut Doman oldu. Bu maç da 16.00'da başlayacak.

Trabzonspor-Göztepe mücadelesini Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılığını Deniz Caner Özaral ve Murat Ergin Gözütok yaparken 16.00'da başlayacak karşılaşmanın 4'üncü hakemi Ali Yılmaz oldu.

31 Mart Pazar günü oyanacak olan, Eyüpspor-Başakşehir mücadelesini ise, Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılığını ise Samet Çavuş ve Osman Gökhan Bilir yaparken karşılaşmanın 4'üncü hakemi Sarper Barış Saka oldu. Maçın başlama saati 20.00.

1'nci Lig 31'inci hafta müsabakaları 28, 29 ve 31 Mart'ta, 2'nci Lig 29'uncu hafta müsabakaları 26 Mart'ta, 3'ncü Lig 26'ncı hafta müsabakaları ise 26 Mart'ta oynanacak.