Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı
Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray 25. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
7 Mart Cumartesi akşamı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev maçın bilet fiyatları belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray derbisinin en ucuz bileti 2 bin 250 TL, en pahalı bileti ise 37 bin 500 TL olacak.
Derbi biletleri, saat 12.00'de genel satışa sunuldu.