Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray 25. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

7 Mart Cumartesi akşamı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev maçın bilet fiyatları belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray derbisinin en ucuz bileti 2 bin 250 TL, en pahalı bileti ise 37 bin 500 TL olacak.

Derbi biletleri, saat 12.00'de genel satışa sunuldu.