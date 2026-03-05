Giriş / Abone Ol
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı

Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı.

Spor
  • 05.03.2026 12:56
  • Giriş: 05.03.2026 12:56
  • Güncelleme: 05.03.2026 13:01
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: DepoPhotos

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray 25. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

7 Mart Cumartesi akşamı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev maçın bilet fiyatları belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray derbisinin en ucuz bileti 2 bin 250 TL, en pahalı bileti ise 37 bin 500 TL olacak.

Derbi biletleri, saat 12.00'de genel satışa sunuldu.

