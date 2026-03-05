Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ozan Ergün yönetecek.
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü oynanacak 2 müsabakada görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak RAMS Başakşehir-Göztepe karşılaşmasını ise hakem Yasin Kol yönetecek.