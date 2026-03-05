Giriş / Abone Ol
Trendyol Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ozan Ergün yönetecek.

Spor
  • 05.03.2026 13:37
  • Giriş: 05.03.2026 13:37
  • Güncelleme: 05.03.2026 13:48
Kaynak: AA
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü oynanacak 2 müsabakada görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak RAMS Başakşehir-Göztepe karşılaşmasını ise hakem Yasin Kol yönetecek.

