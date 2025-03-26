Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Merakla beklenen Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasının hakemi Yasin Kol oldu. Yasin Kol kariyerinde ilk kez derbi yönetecek.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının yabancı hakem tarafından yönetilmesinin ardından bu derbi için de yabancı hakem tartışması yaşanmış ancak TFF maça yerli hakem atanacağını duyurmuştu.

Bunun üzerine TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı istifa etmişti.

Derbide Yasin Kol düdük çalacak.

Tüpraş Stadyumu'nda 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı saat 20.30'da başlayacak.