Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1 saat sürdü.

Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 top kapma idmanının ardından minyatür kale maç yaptı. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş-Galatasaray müsabakası, 29 Mart Cumartesi saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.