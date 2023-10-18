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Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 18.10.2023 14:53
  • Giriş: 18.10.2023 14:53
  • Güncelleme: 18.10.2023 14:53
Kaynak: AA
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü derbide Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Isınma koşuları ve pasla başlayan idmanın 5'e 2 pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, derbi maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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