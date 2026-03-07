Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı

Süper Lig’de 25. hafta heyecanı, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyle devam edecek.

Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yaptığı görevlendirmeye göre Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak. Yardımcı video hakem (AVAR) koltuğunda ise Gökhan Barcın oturacak.

KARİYERİNDE İLKİ YAŞAYACAK

Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. 34 yaşındaki FIFA kokartlı hakem, kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çalacak.

Ergün’ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.