Beşiktaş-Galatasaray maçı bileti fiyatları: Beşiktaş-Galatasaray Maç Bileti Satış Tarihi ve Fiyatı

Trendyol Süper Lig’de sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi tribünden izlemek isteyen taraftarlar ise Beşiktaş-Galatasaray maçı bileti fiyatları, BJK-GS biletleri ne zaman satışa çıkacak ve Beşiktaş-Galatasaray maçı biletleri nereden alınır sorularının yanıtını araştırıyor.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak dev derbi öncesinde bilet satış takvimi ve kategorilere göre bilet fiyatları açıklandı. Beşiktaş kulübü tarafından yapılan duyuruya göre derbi biletleri bugün satışa sunuldu. İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisi bilet fiyatları ve satış detayları...

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak.

Maç Tarih Saat Stadyum Yayın Beşiktaş - Galatasaray 7 Mart 2026 Cumartesi 20.00 Tüpraş Stadyumu beIN Sports

Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Dev derbi beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Beşiktaş kulübü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı biletleri satışa çıktı. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen biletler için satış takvimi şu şekilde duyuruldu:

Biletler saat 10.00 'da BJK SuperApp üzerinden ön satışa sunuldu.

'da BJK SuperApp üzerinden ön satışa sunuldu. Saat 12.00'de ise genel satış başladı.

Derbi karşılaşmaları yoğun ilgi gördüğü için biletlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Beşiktaş-Galatasaray derbisi için satışa çıkarılan biletler yalnızca dijital platformlar üzerinden satın alınabilecek.

Bilet satın alma kanalları

Passo resmi web sitesi (passo.com.tr)

Passo mobil uygulaması

Derbi karşılaşmaları için Passo gişelerinden bilet satışı yapılmayacak. Bu nedenle taraftarların işlemlerini online platformlar üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak dev derbi için açıklanan Beşiktaş-Galatasaray bilet fiyatları kategoriye göre farklılık gösteriyor.

Kategori Bilet Fiyatı VIP 100 37.500 TL VIP 101-126 33.750 TL 1. Kategori 12.000 TL 2. Kategori 11.000 TL 3. Kategori 9.750 TL 4. Kategori 7.500 TL 5. Kategori 6.500 TL 6. Kategori 5.750 TL Doğu Üst 3.500 TL 7. Kategori 2.500 TL 8. Kategori 2.250 TL

Fiyatlar tribün kategorilerine göre değişirken, en yüksek fiyat VIP tribünlerde, en uygun fiyat ise üst kategorilerde yer alıyor.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNİN ÖNEMİ

Trendyol Süper Lig’in en büyük rekabetlerinden biri olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, sadece üç puanın ötesinde büyük bir prestij mücadelesi anlamına geliyor. Şampiyonluk yarışının kritik haftalarında oynanacak bu karşılaşma, hem tribünlerde hem de ekran başında milyonlarca futbolseveri bir araya getirecek.

