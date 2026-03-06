Giriş / Abone Ol
Beşiktaş - Galatasaray Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Süper Lig'de haftanın en önemli maçı Beşiktaş - Galatasaray derbisi. Peki maç hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş ve Galatasaray muhtemel 11'inde hangi oyuncular var? Maçın hakemi kim? Eksik ve cezalı oyuncular listesi ve tüm yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  • 06.03.2026 16:30
  • Giriş: 06.03.2026 16:30
  • Güncelleme: 06.03.2026 16:30
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş - Galatasaray Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Foto: Depophotos

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan BeşiktaşGalatasaray derbisi futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele, ligin üst sıralarını doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Derbi öncesinde taraftarlar ise “Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Dev karşılaşma 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in dikkat çeken derbilerinden biri olan Beşiktaş - Galatasaray karşılaşması 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park’ta gerçekleştirilecek.

MaçTarihSaatStadyum
Beşiktaş - Galatasaray7 Mart 2026 Cumartesi20:00Beşiktaş Park

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig derbisi beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli yayın kapsamında futbolseverlerle buluşacak.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre dev derbiyi Ozan Ergün yönetecek.

  • Hakem: Ozan Ergün
  • 1. Yardımcı Hakem: Anıl Usta
  • 2. Yardımcı Hakem: Mustafa Savranlar
  • Dördüncü Hakem: Adnan Deniz Kayatepe

Maç Görevlileri

  • Gözlemci: Barış Şimşek
  • Temsilci: Suat Çoban
  • Temsilci: Hakan Halıcı
  • Temsilci: Engin Işık
  • Temsilci: Ömer Çoban

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş

Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Asllani, Olaitan, Oh.

Galatasaray

Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Sane, Lang, Osimhen.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Derbi öncesinde Süper Lig puan tablosu da dikkat çekiyor. Galatasaray zirvede yer alırken Beşiktaş ise üst sıraları zorlamaya devam ediyor.

#TakımOGBMP
1Galatasaray24184258
2Fenerbahçe24159054
3Trabzonspor24156351
4Beşiktaş24137446
5Göztepe24119442

BEŞİKTAŞ SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Derbi öncesinde Beşiktaş’ta bazı oyuncular sakatlık ve kadro durumu nedeniyle forma giyemeyebilir.

OyuncuPozisyonAçıklama
Emirhan TopçuDefansSakatlık - Arka Adalesinde Yırtık
Necip UysalDefansKadro Dışı
Taylan BulutDefansŞüpheli
El Bilal ToureForvetSakatlık - Diz Ardı Kirişinden Sakat

GALATASARAY SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Galatasaray’da da bazı oyuncular sakatlık ve ceza durumları nedeniyle derbi kadrosunda yer alamayabilir.

OyuncuPozisyonAçıklama
Arda ÜnyayDefansSakatlık - Antrenman Eksikliği
Metehan BaltacıDefansCezalı - Maçtan Men Cezası
Yunus AkgünOrta SahaŞüpheli

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman?

Beşiktaş - Galatasaray derbisi 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta?

Dev derbi saat 20.00’de başlayacak.

Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Beşiktaş - Galatasaray maçı nerede oynanacak?

Mücadele İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park stadyumunda oynanacak.

Trendyol Süper Lig’in en önemli derbilerinden biri olan Beşiktaş – Galatasaray karşılaşması, hem şampiyonluk yarışını hem de lig sıralamasını doğrudan etkileme potansiyeline sahip. 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak olan mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Derbi öncesinde iki takımın sakat ve cezalı oyuncu durumları ile puan tablosundaki konumları da karşılaşmanın heyecanını daha da artırıyor.

