Beşiktaş - Galatasaray Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş – Galatasaray derbisi futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele, ligin üst sıralarını doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Derbi öncesinde taraftarlar ise “Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Dev karşılaşma 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in dikkat çeken derbilerinden biri olan Beşiktaş - Galatasaray karşılaşması 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park’ta gerçekleştirilecek.

Maç Tarih Saat Stadyum Beşiktaş - Galatasaray 7 Mart 2026 Cumartesi 20:00 Beşiktaş Park

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig derbisi beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli yayın kapsamında futbolseverlerle buluşacak.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre dev derbiyi Ozan Ergün yönetecek.

Hakem: Ozan Ergün

1. Yardımcı Hakem: Anıl Usta

2. Yardımcı Hakem: Mustafa Savranlar

Dördüncü Hakem: Adnan Deniz Kayatepe

Maç Görevlileri

Gözlemci: Barış Şimşek

Temsilci: Suat Çoban

Temsilci: Hakan Halıcı

Temsilci: Engin Işık

Temsilci: Ömer Çoban

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş

Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Asllani, Olaitan, Oh.

Galatasaray

Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Sane, Lang, Osimhen.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Derbi öncesinde Süper Lig puan tablosu da dikkat çekiyor. Galatasaray zirvede yer alırken Beşiktaş ise üst sıraları zorlamaya devam ediyor.

# Takım O G B M P 1 Galatasaray 24 18 4 2 58 2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 3 Trabzonspor 24 15 6 3 51 4 Beşiktaş 24 13 7 4 46 5 Göztepe 24 11 9 4 42

BEŞİKTAŞ SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Derbi öncesinde Beşiktaş’ta bazı oyuncular sakatlık ve kadro durumu nedeniyle forma giyemeyebilir.

Oyuncu Pozisyon Açıklama Emirhan Topçu Defans Sakatlık - Arka Adalesinde Yırtık Necip Uysal Defans Kadro Dışı Taylan Bulut Defans Şüpheli El Bilal Toure Forvet Sakatlık - Diz Ardı Kirişinden Sakat

GALATASARAY SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Galatasaray’da da bazı oyuncular sakatlık ve ceza durumları nedeniyle derbi kadrosunda yer alamayabilir.

Oyuncu Pozisyon Açıklama Arda Ünyay Defans Sakatlık - Antrenman Eksikliği Metehan Baltacı Defans Cezalı - Maçtan Men Cezası Yunus Akgün Orta Saha Şüpheli

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman?

Beşiktaş - Galatasaray derbisi 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta?

Dev derbi saat 20.00’de başlayacak.

Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Beşiktaş - Galatasaray maçı nerede oynanacak?

Mücadele İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park stadyumunda oynanacak.

Trendyol Süper Lig’in en önemli derbilerinden biri olan Beşiktaş – Galatasaray karşılaşması, hem şampiyonluk yarışını hem de lig sıralamasını doğrudan etkileme potansiyeline sahip. 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak olan mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Derbi öncesinde iki takımın sakat ve cezalı oyuncu durumları ile puan tablosundaki konumları da karşılaşmanın heyecanını daha da artırıyor.