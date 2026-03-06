Beşiktaş - Galatasaray Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Süper Lig'de haftanın en önemli maçı Beşiktaş - Galatasaray derbisi. Peki maç hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş ve Galatasaray muhtemel 11'inde hangi oyuncular var? Maçın hakemi kim? Eksik ve cezalı oyuncular listesi ve tüm yanıtlar haberimizde.
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş – Galatasaray derbisi futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele, ligin üst sıralarını doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Derbi öncesinde taraftarlar ise “Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor.
Dev karşılaşma 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig’in dikkat çeken derbilerinden biri olan Beşiktaş - Galatasaray karşılaşması 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park’ta gerçekleştirilecek.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Stadyum
|Beşiktaş - Galatasaray
|7 Mart 2026 Cumartesi
|20:00
|Beşiktaş Park
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig derbisi beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli yayın kapsamında futbolseverlerle buluşacak.
MAÇIN HAKEM KADROSU
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre dev derbiyi Ozan Ergün yönetecek.
- Hakem: Ozan Ergün
- 1. Yardımcı Hakem: Anıl Usta
- 2. Yardımcı Hakem: Mustafa Savranlar
- Dördüncü Hakem: Adnan Deniz Kayatepe
Maç Görevlileri
- Gözlemci: Barış Şimşek
- Temsilci: Suat Çoban
- Temsilci: Hakan Halıcı
- Temsilci: Engin Işık
- Temsilci: Ömer Çoban
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Asllani, Olaitan, Oh.
Galatasaray
Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Sane, Lang, Osimhen.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Derbi öncesinde Süper Lig puan tablosu da dikkat çekiyor. Galatasaray zirvede yer alırken Beşiktaş ise üst sıraları zorlamaya devam ediyor.
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|1
|Galatasaray
|24
|18
|4
|2
|58
|2
|Fenerbahçe
|24
|15
|9
|0
|54
|3
|Trabzonspor
|24
|15
|6
|3
|51
|4
|Beşiktaş
|24
|13
|7
|4
|46
|5
|Göztepe
|24
|11
|9
|4
|42
BEŞİKTAŞ SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Derbi öncesinde Beşiktaş’ta bazı oyuncular sakatlık ve kadro durumu nedeniyle forma giyemeyebilir.
|Oyuncu
|Pozisyon
|Açıklama
|Emirhan Topçu
|Defans
|Sakatlık - Arka Adalesinde Yırtık
|Necip Uysal
|Defans
|Kadro Dışı
|Taylan Bulut
|Defans
|Şüpheli
|El Bilal Toure
|Forvet
|Sakatlık - Diz Ardı Kirişinden Sakat
GALATASARAY SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Galatasaray’da da bazı oyuncular sakatlık ve ceza durumları nedeniyle derbi kadrosunda yer alamayabilir.
|Oyuncu
|Pozisyon
|Açıklama
|Arda Ünyay
|Defans
|Sakatlık - Antrenman Eksikliği
|Metehan Baltacı
|Defans
|Cezalı - Maçtan Men Cezası
|Yunus Akgün
|Orta Saha
|Şüpheli
