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Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıkarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 23.03.2025 21:17
  • Giriş: 23.03.2025 21:17
  • Güncelleme: 23.03.2025 21:17
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıkarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışması, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 13.00’te İstanbulspor ile basına kapalı yapacağı hazırlık maçıyla devam edecek.

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