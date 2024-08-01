Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa’da cumartesi günü Galatasaray’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri 01.08.2024 15:18 Giriş: 01.08.2024 15:18

Güncelleme: 01.08.2024 15:18 Kaynak: İHA

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