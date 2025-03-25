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Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 25.03.2025 15:31
  • Giriş: 25.03.2025 15:31
  • Güncelleme: 25.03.2025 15:31
Kaynak: AA
Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıkların devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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