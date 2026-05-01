Beşiktaş , Gaziantep deplasmanından 3 puanla ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada Camara'nın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta top savunmaya çarparak kornere gitti.

8. dakikada Beşiktaş öne geçti. Asllani'nin soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Djalo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

18. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan içeri girerek yaptığı sert vuruş kaleci Zafer Görgen de kaldı.

21. dakikada Cengiz Ünder'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Jota Silva, kaleci Zafer Görgen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada topun başına geçen Asllani meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen'in sağından filelerle buluşturdu: 0-2.

35. dakikada Cengiz Ünder'in savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Jota Silva'nın şutunda top, kaleci Zafer Görgen de kaldı.

41. dakikada Maxim'in pasıyla buluşan Bayo'nun yaptığı sert vuruşta top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

51. dakikada Camara'nın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

58. dakikada Jota Silva'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top kaleci Zafer Görgen de kaldı.

63. dakikada Kozlowski'nin pasıyla buluşan Bayo'nun şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu uzaklaştırdı.

88. dakikada Sorescu'nun pasına bekletmeden vuran Draguş'un şutunda Ersin Destanoğlu'ndan dönen top tekrar Draguş'un önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR'dan gelen uyarıyla Draguş'un topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.