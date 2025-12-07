Beşiktaş - Gaziantep FK maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK, İstanbul’da kozlarını paylaşacak. Futbolseverler “Beşiktaş - Gaziantep FK maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtlarını merak ederken, iki ekip lig tarihinde 13. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar rakibiyle oynadığı maçlarda genel bir üstünlük kursa da, özellikle Dolmabahçe’deki performansıyla dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ İLE GAZİANTEP FK 13. KEZ KARŞILAŞACAK

Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında daha önce oynanan 12 Süper Lig karşılaşmasının istatistikleri şöyle şekillendi:

Beşiktaş galibiyeti: 5

5 Gaziantep FK galibiyeti: 4

4 Beraberlik: 3

3 Beşiktaş’ın attığı gol: 17

17 Gaziantep FK’nin attığı gol: 13

Siyah-beyazlılar, rakibine karşı İstanbul’da daha etkili bir oyun kurgusu sergilerken, Gaziantep temsilcisi de özellikle son yıllarda bu rekabette dengeyi zorlamayı başardı.

SON MAÇLARDA DENGELİ SKORLAR

İki takım son olarak 2024-2025 sezonunda karşı karşıya geldi. Beşiktaş deplasmanda 1-1 beraberlik alırken, iç sahadaki mücadelede Gaziantep FK 2-1’lik skorla galip gelmeyi başardı. Bu sonuçlar, maçın İstanbul ayağında iki tarafa da sürpriz kapısını açık bırakıyor.

BEŞİKTAŞ, DOLMABAHÇE’DE ÜSTÜN

Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK karşısındaki tüm galibiyetlerini İstanbul’da aldı. Dolmabahçe’de oynanan 6 maçta:

Beşiktaş galibiyeti: 5

5 Gaziantep FK galibiyeti: 1

1 Beşiktaş’ın attığı gol: 12

12 Kalesinde gördüğü gol: 3

Böylece Beşiktaş iç sahada güçlü bir istatistik ortaya koyarak rakibi karşısında avantajlı olduğunu gösterdi.

SİYAH-BEYAZLILAR, GOL YOLLARINDA ETKİLİ

Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynadığı 12 maçın 10’unda rakip kaleyi havalandırmayı başardı. Sadece iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan siyah-beyazlılar, gol atamadığı maçlarda biri 0-0 biterken, diğerinde 2-0 yenilgi aldı.

Öte yandan Beşiktaş, oynanan 5 maçta ise Gaziantep temsilcisinin gol atmasına izin vermedi. Bu durum hem savunma disiplinini hem de skor gücünü ortaya koyuyor.

EN FARKLI SONUÇLAR

Rekabette en farklı skorlar şöyle oluştu:

Beşiktaş’ın farklı galibiyetleri: 3-0 ve 2-0

3-0 ve 2-0 Gaziantep FK’nın farklı galibiyetleri: 3-1 ve 2-0

2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Gaziantep FK ligden çekildiğinden, taraflar arasında oynanması gereken karşılaşma Beşiktaş’ın 3-0 hükmen galibiyetiyle tescil edildi.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı bugün mü?

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında karşılaşma 8 Aralık 2025 Pazartesi oynanacak.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat kaçta?

Maç saat 20.00'de yayınlanacak.