Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında 30 Ekim Pazartesi günü sahasında karşı karşıya geleceği Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Koşu ve pas çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular elle yapılan çift kale maç ve dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını, yarın 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.