Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig’in 29’uncu haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.