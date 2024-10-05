Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı



BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Gaziantep’e gidecek.