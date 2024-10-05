Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’yle deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 05.10.2024 16:55
  • Giriş: 05.10.2024 16:55
  • Güncelleme: 05.10.2024 16:55
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çalışmayla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Gaziantep’e gidecek.

BirGün'e Abone Ol