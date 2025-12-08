Beşiktaş - Gaziantep FK Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Rafa Silva Oynayacak mı?

Süper Lig’de 15. haftanın kapanış mücadelesi nefesleri kesmeye hazırlanıyor. Beşiktaş, sahasında ağırlayacağı Gaziantep FK karşısında galibiyet arayacak. Göztepe ve Samsunspor'un kaybettiği haftada Siyah Beyazlılar kazanması hâlinde 4. sıraya yükselecek. Taraftarlar ise maçın yayın saati, kanalı ve kadro detaylarına dair tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte Beşiktaş - Gaziantep FK maçına dair tüm merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma Beşiktaş - Gaziantep FK Tarih 8 Aralık Pazartesi Saat 20:00 Stadyum Tüpraş Stadyumu Yayın Kanalı beIN SPORTS 1 (Canlı) Hakem Kadir Sağlam VAR Hakemi Halil Umut Meler

RAFA SİLVA GAZİANTEP MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Verilen bilgilerde Beşiktaş’ın maç kadrosunda yer alan oyuncular arasında Rafa Silva ismi bulunmuyor. Bu nedenle Portekizli yıldızın Gaziantep FK karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş Muhtemel 11

Ersin Destanoğlu

Gökhan Sazdağı

Paulista

Emirhan Topçu

Rıdvan Yılmaz

Ndidi

Orkun Kökçü

Cengiz Ünder

Cerny

Jota

Toure

Gaziantep FK Muhtemel 11

Burak Bozan

Tayyip Sanuç

Semih Güler

Arda Kızıldağ

Perez

N’Diaye

Camara

Rodrigues

Kozlowski

Maxim

Bayo

BEŞİKTAŞ’IN SON DURUMU: LİGDE ÇIKIŞ ARAYIŞI

Siyah Beyazlı ekip, ligde oynadığı son üç maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek toplam 7 puan topladı. Antalyaspor'u 3-1, Karagümrük'ü 2-0 yenen Beşiktaş, Samsunspor ile ise 1-1 berabere kaldı.

Son olarak derbide Fenerbahçe’ye 3-2 kaybeden Beşiktaş, Gaziantep FK karşısına çıkışını sürdürme hedefiyle çıkıyor.

BEŞİKTAŞ EVİNDE ZORLANIYOR

Beşiktaş, Dolmabahçe’de oynadığı son 3 maçta yalnızca 1 puan alabildi. Gençlerbirliği’ne 2-1, Fenerbahçe’ye 3-2 yenilen siyah-beyazlılar, Samsunspor ile ise 1-1 berabere kaldı.

Bu 3 maçta öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Beşiktaş, iç sahadaki kötü gidişata son vermek istiyor.

BEŞİKTAŞ’IN GAZİANTEP FK’YA KARŞI İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş, Gaziantep FK ile evinde oynadığı 6 maçın 5’ini kazandı. Sadece 1 maçta mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde yalnızca 3 gol gördü.

Toplam 12 resmi maçta ise Beşiktaş, rakibine karşı 10 maçta gol buldu. Gol atamadığı iki karşılaşmadan biri 0-0 biterken, diğerinde 2-0 mağlup oldu. Gaziantep FK’ya karşı Beşiktaş’ın en farklı galibiyeti 3-0 olurken, Gaziantep FK ise 3-1 ve 2-0’lık skorlarla üstünlük kurduğu maçlara sahip.

