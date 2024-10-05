Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazır

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 pas ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel uygulamalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 8'inci haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Gaziantep’e gidecek.