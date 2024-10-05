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Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazır

Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK ile yarın deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 05.10.2024 16:54
  • Giriş: 05.10.2024 16:54
  • Güncelleme: 05.10.2024 16:55
Kaynak: DHA
Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazır

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 pas ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel uygulamalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 8'inci haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Gaziantep’e gidecek.

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