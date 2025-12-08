Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, 1 puanı başarı olarak değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, "Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle Beşiktaş'ın iştahlı olacağını biliyorduk. Bugün bu kadar iştahlı, arzulu olurken planımızı geçiş üzerine yaptık. Geçiş üzerine çalıştık ve bugün muvaffak olduk. İlk devrede finali bulsaydık 3-0, 4-0 içeri girebilirdik. Türkiye'nin en zor deplasmanından alınmış 1 puan oyuncularımızın başarısıdır. Bence çok güzel ve keyifli bir maç oldu. Oyuncularımın kendine güveni, arzusu isteği benim için çok önemliydi. Beşiktaş'ın iki kere geri düşüp gelmesi büyük takım reaksiyonuydu. 1 puanı hak ederek gidiyoruz, 2 puanı kim kaçırdı sizin takdirinize bırakıyorum. Beşiktaş'ın da pozisyonları vardı. Topu Beşiktaş'a bırakarak geçiş oynayacağımız için bu pozisyonları vereceğimizi biliyorduk. 1 puan için mutluyuz." diye konuştu.

Yılmaz oyuncularının çok sık yerde yattığı yönündeki eleştirilere "Oyuncular kendilerini yere atmadı. Buradan puan almak kolay bir şey değil. Hakem 6 dakika uzatma verdi. Oyuncularımıza yere yatın, zaman geçirin diye bir şey söylemedik. Bunlar futbolun doğasında olan şeyler. 3 sakatımız, 3 cezalımız var." dedi.

Genç teknik adam, Gaziantep FK'de daha rahat bir çalışma ortamı bulduğunu aktararak şöyle devam etti:

"A Milli Futbol Takımı'ndan teklif vardı ama Ahmet Nur Çebi, 'Bana yardımcı ol' dedi. Ben de hayatım boyunca herkese yardım eden bir insan olarak elimi taşın altına soktum. Çok üzüldüm, yara aldım, kırıldım ama 4 maçlık teknik direktörlük yaptım diyemem. Kayserispor'a gittiğimde ligde kalması imkansızdı. Oraya gittik ve kümede kaldık. Kasımpaşa'da kümede kalalım dediler, kaldık ve anlaşamadığımız için ayrıldık. Gaziantep FK'de kendim transfer yapıyorum. Başkanımız da bana destek oldu. Kendi oyunumu kendi oyuncularımla oynayacağım bir ortam var. Kendimi en çok geliştirdiğim yönüm insan yönetimi diye düşünüyorum."

Yılmaz, bir basın mensubunun Beşiktaş'ta görev yapmak isteyip istemediği yönündeki soruya, "Herkesin aklında, hayalinde mutlaka bir şeyler vardır. Böyle bir taraftarın önünde kim teknik direktörlük yapmak istemez. Herkesin gönlünde bir şeyler vardır ama bunu dile getirmek şu anda doğru ve etik olmaz. Beşiktaş taraftarı döver de sever de. Beni genelde dövüyor ama ben ilişkimizin özel olduğunu düşünüyorum." diye cevapladı.