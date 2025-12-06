Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 06.12.2025 15:35
  • Giriş: 06.12.2025 15:35
  • Güncelleme: 06.12.2025 15:35
Kaynak: AA
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Şut ve pas çalışmasının ardından 5'e 2 top kapmayla devam eden idman, taktiksel organizasyonlarla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

BirGün'e Abone Ol