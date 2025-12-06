Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Şut ve pas çalışmasının ardından 5'e 2 top kapmayla devam eden idman, taktiksel organizasyonlarla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.