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Beşiktaş - Gaziantep FK maçının VAR’ı Johann Pfeifer

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş-Gaziantep FK maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Almanya Futbol Federasyonu’ndan Johann Pfeifer oldu.

Ajans Haberleri
  • 10.03.2025 13:14
  • Giriş: 10.03.2025 13:14
  • Güncelleme: 10.03.2025 13:14
Kaynak: İHA
Beşiktaş - Gaziantep FK maçının VAR’ı Johann Pfeifer

Trendyol Süper Lig’de 27. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, bu akşam saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Ozan Ergün olacak.

Zorlu mücadelenin VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu’ndan Johann Pfeifer oturacak. Pfeifer’e, AVAR’da ise Onur Özütoprak eşlik edecek.

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