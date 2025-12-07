Beşiktaş, Gaziantep karşısında: Rafa Silva oynayacak mı?

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam olacak.

Ligde 14 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan siyah-beyazlılar, topladığı 24 puanla haftaya 6. sırada başladı. Gaziantep FK ise geride kalan 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, son haftalarda aldığı sonuçlarla çıkış sinyali verdi. Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Bu süreçte Antalyaspor’u deplasmanda 3-1, Karagümrük’ü 2-0 mağlup eden Beşiktaş, sahasında ise Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, son olarak derbi mücadelesinde Fenerbahçe’ye 3-2 yenilmişti.

DOLMABAHÇE’DE GALİBİYET HASRETİ

Beşiktaş, iç sahadaki son 3 lig maçında galibiyet sevinci yaşayamadı. Gençlerbirliği’ne 2-1 ve Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, Samsunspor karşısında ise 1-1 berabere kaldı. Bu maçlarda rakiplerine 8 puan bırakan Beşiktaş, seyircisi önünde öne geçtiği karşılaşmalarda üstünlüğünü koruyamadı. Gaziantep FK karşısında bu olumsuz tabloyu sona erdirmek istiyor.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal’ın Gaziantep FK karşısında görev alması beklenmiyor.

Beşiktaş’ta 3 sarı kartı bulunan Felix Uduokhai, Gaziantep FK maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor. Alanyaspor, Başakşehir ve Galatasaray maçlarında kart gören Alman savunma oyuncusu, yarın kart görmesi halinde 16. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

RAFA SİLVA’NIN DURUMU NETLEŞMEDİ

Siyah-beyazlı ekipte son günlerde takımla çalışmalara katılan Rafa Silva’nın maç kadrosunda yer alıp almayacağı bugün belli olacak. Antrenman eksiğini gidermek için önce bireysel çalışan Portekizli futbolcu, ardından takımla idmanlara başladı.

Son üç maçta kadroya girmeyen 32 yaşındaki oyuncu için teknik direktör Sergen Yalçın’ın son kararını bugünkü antrenmanın ardından vermesi bekleniyor.

Beşiktaş, Gaziantep FK ile ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet elde edemedi. Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında rakibine 2-0 mağlup olmuş, geçen sezonun ilk yarısında 1-1 berabere kalmıştı.

Ligin ikinci yarısında ise Dolmabahçe’de oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK 2-1 kazanmış ve Beşiktaş’a deplasmanda ilk kez üstünlük sağlamıştı. Beşiktaş, yarınki karşılaşmayla bu seriyi tersine çevirmeyi hedefliyor.