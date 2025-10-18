Beşiktaş, Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig’in 9. hafta maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni ağırladı.

Beşiktaş Park’ta saat 17.00'de başlayan maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Beşiktaş, 47. dakikada Cengiz Ünder’in golüyle Gençlerbirliği karşısında 1-0 öne geçti. 79. dakikada Beşiktaş oyuncusu David Jurasek’in kendi kalesine attığı ve 81. dakikada Franco Tongya’ nın golüyle Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanında skoru 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve 2-1 Gençlerbirliği üstünlüğüyle bitti.