Beşiktaş genel kurulda yeni başkanını seçiyor

Spor Servisi

Beşiktaş bugün gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçecek. Siyah-beyazlı kulüp, idari ve sportif açıdan yaşanan sıkıntılı sürecin ardından yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongreye gidecek.

3 Aralık 2023’te başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbol takımının kötü gidişi ve yönetim kurulunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 29 Kasım’da istifa etti. İkinci başkan Hüseyin Yücel ise olağanüstü kongre kararı aldı. Beşiktaş’ın yeni başkanı olabilmek için kongrede Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı yarışacak.