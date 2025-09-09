Beşiktaş, Gökhan Sazdağı ile prensipte anlaştı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR forması giyen Gökhan Sazdağı (30), Beşiktaş ile prensipte anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı, Beşiktaş ile prensipte anlaştı. Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performans ile A Milli Takım’a yükselme başarısı gösteren ve bir çok takımın transfer radarında olan başarılı futbolcu İstanbul ekibinde forma giyecek. Kayseispor yönetiminin de bu transfere onay verdiği öğrenilirken, resmi açıklamanın ileriki saatlerde yapılması bekleniyor. (DHA)

