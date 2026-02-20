Beşiktaş - Göztepe maçı hangi gün ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda haftanın en merak edilen mücadelelerinden biri İstanbul’da oynanacak. “Beşiktaş - Göztepe maçı hangi gün?”, “Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta?” ve “Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda?” soruları maç günü yaklaşırken merak ediliyor. İşte karşılaşmanın tarihi, saati, stadyumu, hakem kadrosu, puan durumu ve sakat-cezalı listesi…

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Beşiktaş A.Ş. ile Göztepe A.Ş. arasındaki karşılaşma 22.02.2026 tarihinde oynanacak. Mücadele saat 20:00’de başlayacak.

Maç Nerede Oynanacak?

Karşılaşmaya Beşiktaş Park ev sahipliği yapacak. (İstanbul)

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Göztepe maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın şifreli olacak.

HAKEM KADROSU

Hakem: Ozan Ergün

1. Yardımcı Hakem: Murat Altan

2. Yardımcı Hakem: Mehmet Kısal

Dördüncü Hakem: Yusuf Ziya Gündüz

Gözlemci: Yunus Yıldırım

Temsilciler: Ahmet Şahin, Kirami Çelik, Mehmet Canavar, Mehmet Acet

PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesi üst sıralardaki tablo, ilk 5 hattındaki rekabetin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.

# Takım O G B M A:Y P 1 Galatasaray 22 17 4 1 55:15 55 2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51:20 52 3 Trabzonspor 22 13 6 3 43:26 45 4 Göztepe 22 11 8 3 27:12 41 5 Beşiktaş 22 11 7 4 40:29 40

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Maç öncesi kadro planlamasını etkileyebilecek sakatlık, şüpheli durumlar ve kadro dışı bilgileri öne çıkıyor.

Beşiktaş

Oyuncu Mevki Durum Taylan Bulut Defans Şüpheli Yasin Özcan Defans Şüpheli Necip Uysal Defans Diğer - Kadro Dışı Devrim Şahin Orta Saha Şüpheli El Bilal Toure Forvet Sakatlık - Diz Ardı Kirişinden Sakat

Göztepe

Oyuncu Mevki Durum İsmail Köybaşı Defans Sakatlık Efkan Bekiroğlu Orta Saha Şüpheli Jeh Forvet Şüpheli Juan Forvet Şüpheli

MAÇ ÖNCESİ KISA NOT: İLK 5 MÜCADELESİ

Göztepe’nin ilk 4 içinde, Beşiktaş’ın ise ilk 5 hattında yer alması bu karşılaşmayı daha da değerli kılıyor. Puan tablosundaki konumlar, Beşiktaş Park’taki 90 dakikayı yalnızca bir maç olmaktan çıkarıp üst sıra yarışında önemli bir viraj hâline getiriyor.

