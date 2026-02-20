Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş - Göztepe maçı hangi gün ve saat kaçta?

Beşiktaş - Göztepe maçı hangi gün ve saat kaçta? Maç bugün mü? İki takımda forma giyemeyecek futbolcular kimler? Tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 20.02.2026 17:18
  • Giriş: 20.02.2026 17:18
  • Güncelleme: 20.02.2026 17:18
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş - Göztepe maçı hangi gün ve saat kaçta?
Foto: Depophotos

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda haftanın en merak edilen mücadelelerinden biri İstanbul’da oynanacak. “Beşiktaş - Göztepe maçı hangi gün?”, “Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta?” ve “Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda?” soruları maç günü yaklaşırken merak ediliyor. İşte karşılaşmanın tarihi, saati, stadyumu, hakem kadrosu, puan durumu ve sakat-cezalı listesi…

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Beşiktaş A.Ş. ile Göztepe A.Ş. arasındaki karşılaşma 22.02.2026 tarihinde oynanacak. Mücadele saat 20:00’de başlayacak.

Maç Nerede Oynanacak?

Karşılaşmaya Beşiktaş Park ev sahipliği yapacak. (İstanbul)

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Göztepe maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın şifreli olacak.

HAKEM KADROSU

  • Hakem: Ozan Ergün
  • 1. Yardımcı Hakem: Murat Altan
  • 2. Yardımcı Hakem: Mehmet Kısal
  • Dördüncü Hakem: Yusuf Ziya Gündüz
  • Gözlemci: Yunus Yıldırım
  • Temsilciler: Ahmet Şahin, Kirami Çelik, Mehmet Canavar, Mehmet Acet

PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesi üst sıralardaki tablo, ilk 5 hattındaki rekabetin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.

#TakımOGBMA:YP
1Galatasaray22174155:1555
2Fenerbahçe22157051:2052
3Trabzonspor22136343:2645
4Göztepe22118327:1241
5Beşiktaş22117440:2940

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Maç öncesi kadro planlamasını etkileyebilecek sakatlık, şüpheli durumlar ve kadro dışı bilgileri öne çıkıyor.

Beşiktaş

OyuncuMevkiDurum
Taylan BulutDefansŞüpheli
Yasin ÖzcanDefansŞüpheli
Necip UysalDefansDiğer - Kadro Dışı
Devrim ŞahinOrta SahaŞüpheli
El Bilal ToureForvetSakatlık - Diz Ardı Kirişinden Sakat

Göztepe

OyuncuMevkiDurum
İsmail KöybaşıDefansSakatlık
Efkan BekiroğluOrta SahaŞüpheli
JehForvetŞüpheli
JuanForvetŞüpheli

MAÇ ÖNCESİ KISA NOT: İLK 5 MÜCADELESİ

Göztepe’nin ilk 4 içinde, Beşiktaş’ın ise ilk 5 hattında yer alması bu karşılaşmayı daha da değerli kılıyor. Puan tablosundaki konumlar, Beşiktaş Park’taki 90 dakikayı yalnızca bir maç olmaktan çıkarıp üst sıra yarışında önemli bir viraj hâline getiriyor.

Beşiktaş - Göztepe maçı hangi gün?

Karşılaşma 22 Şubat 2026 tarihinde oynanacak.

Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta?

Mücadele 20:00’de başlayacak.

Beşiktaş - Göztepe maçı hangi kanalda?

Maç beIN SPORTS kanalında canlı ve şifreli yayınlanacak.

Beşiktaş’ın sakat ve şüpheli oyuncuları kimler?

Listede Taylan Bulut (şüpheli), Yasin Özcan (şüpheli), Necip Uysal (kadro dışı), Devrim Şahin (şüpheli), El Bilal Toure (diz ardı kiriş sakatlığı) yer alıyor.

Göztepe’de eksikler kimler?

İsmail Köybaşı (sakat), Efkan Bekiroğlu (şüpheli), Jeh (şüpheli) ve Juan (şüpheli) listede bulunuyor.

Beşiktaş - Göztepe maçı 22 Şubat 2026 tarihinde 20:00’de Beşiktaş Park’ta oynanacak. Mücadele beIN SPORTS ekranlarından canlı ve şifreli yayınlanacak. İlk 5 yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde sakat ve şüpheli oyuncuların durumu da maçın gidişatında belirleyici olabilir.

BirGün'e Abone Ol