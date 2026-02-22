Beşiktaş - Göztepe maçı hangi gün ve saat kaçta? (MUHTEMEL 11'LER)
Beşiktaş - Göztepe maçının muhtemel ilk 11’leri kimler? Beşiktaş - Göztepe maçının hakemi kim? Beşiktaş maçı bugün mü ve saat kaçta başlayacak? Tüm yanıtlar haberimizde.
Süper Lig’in 23. haftasında Avrupa kupaları yarışını doğrudan etkileyecek kritik mücadelede Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar taraftarı önünde avantaj yakalamak isterken, İzmir temsilcisi İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği soru ise net: Beşiktaş - Göztepe maçı hangi gün ve saat kaçta?
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Göztepe maçı, 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşmaya Beşiktaş Park - İstanbul ev sahipliği yapacak.
MAÇIN HAKEM KADROSU
- Hakem: Ozan Ergün
- 1. Yardımcı Hakem: Murat Altan
- 2. Yardımcı Hakem: Mehmet Kısal
- Dördüncü Hakem: Yusuf Ziya Gündüz
- VAR: Ömer Faruk Turtay
- AVAR: Candaş Elbil
Beşiktaş - Göztepe maç izle
Beşiktaş - Göztepe maçı Bein Sports üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilir.
MUHTEMEL 11’LER
Beşiktaş Muhtemel 11
Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun, Rashica, Oh
Göztepe Muhtemel 11
Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Juan, Janderson
SERGEN YALÇIN’DAN KANATTA SÜRPRİZ TERCİH
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın bu karşılaşmada kanatta Junior Olaitan’ı tercih etmesi bekleniyor. Ara transfer döneminde Göztepe’den kadroya katılan Olaitan, görev verilmesi halinde eski takımına karşı siyah-beyazlı formayla sahaya çıkacak.
OLAİTAN ESKİ TAKIMINA KARŞI
Junior Olaitan, sezonun ilk yarısında Göztepe formasıyla 18 maçta görev alıp 2 gol kaydetmişti. Bu maçta forma giymesi halinde eski takımına karşı mücadele edecek.
BEŞİKTAŞ’TA SAKAT VE CEZALI DURUMU
Beşiktaş’ta Göztepe maçı öncesinde tek eksik El Bilal Toure. Başakşehir maçında sakatlanan oyuncunun sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildi. Bu nedenle forma giyemeyecek.
Şüpheli ve Kadro Dışı Oyuncular
- Necip Uysal – Kadro dışı
- Taylan Bulut – Şüpheli
- Yasin Özcan – Şüpheli
- Devrim Şahin – Şüpheli
Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
GÖZTEPE’DE SAKAT VE ŞÜPHELİ OYUNCULAR
- İsmail Köybaşı – Sakat
- Efkan Bekiroğlu – Şüpheli
PUAN DURUMU (İLK 5 TAKIM)
|Sıra
|Takım
|O
|A:Y
|P
|1
|Galatasaray
|23
|55:17
|55
|2
|Fenerbahçe
|22
|51:20
|52
|3
|Trabzonspor
|22
|43:26
|45
|4
|Göztepe
|22
|27:12
|41
|5
|Beşiktaş
|22
|40:29
|40
İSTATİSTİKLER VE ÖNE ÇIKAN NOTLAR
- Beşiktaş ile Göztepe ligde 60. kez karşılaşacak.
- Geride kalan 59 maçta Beşiktaş 30, Göztepe 12 galibiyet aldı.
- 17 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
- Sezonun ilk yarısındaki maçı Göztepe 3-0 kazandı.
- Beşiktaş, lig ve Türkiye Kupası’nda son 14 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Beşiktaş - Göztepe maçı hangi gün?
Karşılaşma 22 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak.
Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta?
Mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Maç nerede oynanacak?
Karşılaşma Beşiktaş Park - İstanbul’da oynanacak.
Beşiktaş’ta eksik oyuncu var mı?
El Bilal Toure sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Beşiktaş - Göztepe maçı hangi gün ve saat kaçta? sorusunun yanıtı net: 22 Şubat 2026 Pazar, saat 20.00. Avrupa kupaları yarışını yakından ilgilendiren bu mücadelede iki takım da kritik puan için sahaya çıkacak. Beşiktaş Park’taki karşılaşma, haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olmaya aday.