Beşiktaş - Göztepe maçı hangi gün ve saat kaçta? (MUHTEMEL 11'LER)

Süper Lig’in 23. haftasında Avrupa kupaları yarışını doğrudan etkileyecek kritik mücadelede Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar taraftarı önünde avantaj yakalamak isterken, İzmir temsilcisi İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği soru ise net: Beşiktaş - Göztepe maçı hangi gün ve saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Göztepe maçı, 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşmaya Beşiktaş Park - İstanbul ev sahipliği yapacak.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Hakem: Ozan Ergün

Ozan Ergün 1. Yardımcı Hakem: Murat Altan

2. Yardımcı Hakem: Mehmet Kısal

Dördüncü Hakem: Yusuf Ziya Gündüz

VAR: Ömer Faruk Turtay

AVAR: Candaş Elbil

Beşiktaş - Göztepe maç izle

Beşiktaş - Göztepe maçı Bein Sports üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilir.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş Muhtemel 11

Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun, Rashica, Oh

Göztepe Muhtemel 11

Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Juan, Janderson

SERGEN YALÇIN’DAN KANATTA SÜRPRİZ TERCİH

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın bu karşılaşmada kanatta Junior Olaitan’ı tercih etmesi bekleniyor. Ara transfer döneminde Göztepe’den kadroya katılan Olaitan, görev verilmesi halinde eski takımına karşı siyah-beyazlı formayla sahaya çıkacak.

OLAİTAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Junior Olaitan, sezonun ilk yarısında Göztepe formasıyla 18 maçta görev alıp 2 gol kaydetmişti. Bu maçta forma giymesi halinde eski takımına karşı mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ’TA SAKAT VE CEZALI DURUMU

Beşiktaş’ta Göztepe maçı öncesinde tek eksik El Bilal Toure. Başakşehir maçında sakatlanan oyuncunun sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildi. Bu nedenle forma giyemeyecek.

Şüpheli ve Kadro Dışı Oyuncular

Necip Uysal – Kadro dışı

Taylan Bulut – Şüpheli

Yasin Özcan – Şüpheli

Devrim Şahin – Şüpheli

Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GÖZTEPE’DE SAKAT VE ŞÜPHELİ OYUNCULAR

İsmail Köybaşı – Sakat

Efkan Bekiroğlu – Şüpheli

PUAN DURUMU (İLK 5 TAKIM)

Sıra Takım O A:Y P 1 Galatasaray 23 55:17 55 2 Fenerbahçe 22 51:20 52 3 Trabzonspor 22 43:26 45 4 Göztepe 22 27:12 41 5 Beşiktaş 22 40:29 40

İSTATİSTİKLER VE ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Beşiktaş ile Göztepe ligde 60. kez karşılaşacak.

Geride kalan 59 maçta Beşiktaş 30, Göztepe 12 galibiyet aldı.

17 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Sezonun ilk yarısındaki maçı Göztepe 3-0 kazandı.

Beşiktaş, lig ve Türkiye Kupası’nda son 14 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Beşiktaş - Göztepe maçı hangi gün?

Karşılaşma 22 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak.

Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta?

Mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma Beşiktaş Park - İstanbul’da oynanacak.

Beşiktaş’ta eksik oyuncu var mı?

El Bilal Toure sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Beşiktaş - Göztepe maçı hangi gün ve saat kaçta? sorusunun yanıtı net: 22 Şubat 2026 Pazar, saat 20.00. Avrupa kupaları yarışını yakından ilgilendiren bu mücadelede iki takım da kritik puan için sahaya çıkacak. Beşiktaş Park’taki karşılaşma, haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olmaya aday.