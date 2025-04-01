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Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri
  • 01.04.2025 15:38
  • Giriş: 01.04.2025 15:38
  • Güncelleme: 01.04.2025 15:39
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.45’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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