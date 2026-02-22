Beşiktaş-Göztepe maçında muhtemel ilk 11'ler: Sergen Yalçın'dan kanatta sürpriz tercih

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, bugün sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, 40 puanla haftaya 5. sırada girdi. Göztepe ise aynı süreçte 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 41 puan topladı ve bir basamak üstte, 4. sırada yer aldı.

Avrupa kupalarına katılım adına önem taşıyan karşılaşmada Beşiktaş taraftarı önünde kazanarak puan tablosunda avantaj yakalamak isterken, Göztepe İstanbul’dan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Göztepe 3-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun, Rashica, Oh

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Juan, Janderson

Beşiktaş’ta Göztepe maçı öncesinde tek eksik El Bilal Toure. Başakşehir maçında sakatlanan Malili oyuncunun sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildi. Toure’nin bir süre sahalardan uzak kalacağı ve bu karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi.

Sergen Yalçın'ın bu maçta kanatta Junior Olaitan'ı tercih etmesi bekleniyor.

OLAITAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Ara transfer döneminde Göztepe’den kadroya katılan Junior Olaitan, teknik ekibin görev vermesi halinde eski takımına karşı Beşiktaş formasıyla sahaya çıkacak. Olaitan, sezonun ilk yarısında Göztepe ile 18 maçta görev alıp 2 gol kaydetmişti.

Beşiktaş’ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan sarı kart ceza sınırında. Bu oyuncuların kart görmesi halinde 24. haftadaki Kocaelispor deplasmanında cezalı duruma düşecekleri ifade ediliyor.

ORKUN VE OH ÖNE ÇIKIYOR

Beşiktaş’ta son haftalardaki skor katkısıyla Orkun Kökçü dikkat çekiyor. Devre arasında takıma katılan Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh ise siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk iki maçta da gol buldu.

Siyah-beyazlı ekip, ligde 22 maçın 17’sinde kalesini gole kapatamadı ve toplam 29 gol yedi. Beşiktaş ayrıca Göztepe’ye karşı İstanbul’da oynadığı son 3 resmi maçta galibiyet alamadı. Buna karşın siyah-beyazlılar, lig ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 14 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Beşiktaş ile Göztepe, ligde 60. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 59 maçta Beşiktaş 30, Göztepe 12 galibiyet aldı. 17 mücadele beraberlikle sonuçlandı. İstanbul’da oynanan 29 lig maçında ise Beşiktaş 18, Göztepe 4 kez kazandı.