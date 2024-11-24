Beşiktaş-Göztepe maçının ardından

Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 4-2 yenen Göztepe'de kaptan İsmail Köybaşı, iyi mücadele ederek hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

İsmail Köybaşı, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada 2-0 geriye düşmelerine rağmen inançlarını hiçbir zaman yitirmediklerini belirten 35 yaşındaki sol bek, "Benim için duygusal ve anlamı büyük bir maçtı. Bugün oyunun hiçbir anını çirkinleştirmedik. Sadece oyun oynamaya ve mücadele etmeye çalıştık. Bunun karşılığını da galibiyetle aldık. Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Kazanabileceğimizin inancını maçın sonuna kadar sürdürdük. Çok mutlu ve gururluyuz. Tüm takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve taraftarlarımıza armağan olsun." diye konuştu.

Genç ve istekli bir takım olduklarının altını çizen İsmail Köybaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi hedeflerini içinde tutan, bunu mütevazı şekilde sahaya yansıtan ve mütevazı bir grupla çalışan ama hiçbir şeyin tesadüf olmadığını her maç gösteren bir yapımız var. Ben takımımla gurur duyuyorum. 100. yılımızda, 'İyi ki Göztepe'nin maçı var' dedirttiğimiz için çok mutlu ve gururluyum. Bir Med Cezir'imiz var. Stadımızda oynadığımız her maçımızda tribünler dolu. Bunları yaşamak ve bu kültürü oluşturmak kolay değildi. Bir alt ligden beridir bu takımda oynuyorum. Hiçbir şey kolay olmuyor. Zorluklar olmadan sefası sürülmüyor. Ben bunu zamanında Beşiktaş'ta da yaşamıştım. Hayat hep böyledir. Genç ve istekli bir takımız. Umarım geldiğimiz bu nokta, ileride başaracağımız şeylerin başlangıcı olur."

- "Biraz kırılganlar"

Deneyimli futbolcu, 2009-2016 yıllarında formasını giydiği Beşiktaş'ın Süper Lig'de yaşadığı düşüşe ilişkin ise şu görüşleri paylaştı:

"Futbolda bazen öyle kırılma anları olur ki; mağlup olduğunuzda değil inancınızı yitirdiğinizde bazı şeyleri kaybedersiniz. Üç puanlı sistemde her şey her an değişebilir. Bugün rakibimize karşı 2-0 yenik duruma düşmemize rağmen inancımızı kaybetmedik ve baskımızı sürdürdük. Galip geldik. Futbol da hayat da böyledir. Vazgeçmek ile kırılmak arasında ufak ve ince bir çizgi vardır. Üzerine giderseniz bir şekilde karşılığını alıyorsunuz. Dışarıdan görüldüğü kadarıyla biraz kırılganlar."