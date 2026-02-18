Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.