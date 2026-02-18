Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 18.02.2026 15:18
Kaynak: DHA
İSTANBUL, (DHA) - BEŞİKTAŞ Süper Lig'in 23'üncü haftasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.

