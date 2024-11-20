Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Süper Lig’in 13'üncü haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kaynak: DHA
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 22 Kasım Cuma günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.