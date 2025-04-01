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Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 01.04.2025 15:36
  • Giriş: 01.04.2025 15:36
  • Güncelleme: 01.04.2025 15:36
Kaynak: AA
Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Nisan Perşembe günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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