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Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 17.04.2025 14:18
  • Giriş: 17.04.2025 14:18
  • Güncelleme: 17.04.2025 14:18
Kaynak: AA
Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Trendyool Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü.

5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Bobo, idmanı takip edip futbolcularla sohbet etti.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve İzmir'e gidecek.

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