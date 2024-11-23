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Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 23.11.2024 14:09
  • Giriş: 23.11.2024 14:09
  • Güncelleme: 23.11.2024 14:09
Kaynak: AA
Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak.

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