Beşiktaş-Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’de bugün oynanacak karşılaşmaların VAR ve AVAR hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), karşılaşmalarda görev alacak Video Yardımcı Hakemleri kamuoyuyla paylaştı. Günün programında dört karşılaşma yer alıyor.

Kayserispor ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadelede VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Bu karşılaşmanın AVAR hakemi ise Abdullah Bora Özkara olacak.

CİHAN AYDIN TRABZON MAÇINDA

Gaziantep FK ile Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği maçta VAR görevini Cihan Aydın üstlenecek. AVAR olarak ise Mustafa Savranlar görev yapacak.

Fatih Karagümrük ile Samsunspor arasındaki karşılaşmada VAR hakemi Turgut Doman olurken, AVAR görevinde Anıl Usta yer alacak.

Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden Beşiktaş-Göztepe maçında ise VAR odasında Ömer Faruk Turtay bulunacak. Bu maçta AVAR olarak Candaş Elbil görev yapacak.