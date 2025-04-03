Beşiktaş - Göztepe maçının VAR’ı Pol van Boekel oldu

Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmada VAR’da Hollandalı hakem Pol van Boekel VAR görev alacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Göztepe bugün saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda mücadele edecek. Müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın 4. hakemi de Ömer Faruk Turtay olacak. Karşılaşmada Hollandalı Pol van Boekel VAR, Abdullah Buğra Taşkınsoy ise AVAR olarak görev yapacak.