Beşiktaş-Göztepe'yi ağırlıyor: Avrupa kupaları yarışı için kritik karşılaşma

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, yarın sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 40 puanla haftaya 5. sırada girdi. Göztepe ise aynı maç sayısında 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 41 puan topladı ve bir basamak üstte, 4. sırada yer aldı.

Avrupa kupalarına katılım mücadelesi açısından büyük önem taşıyan karşılaşmada Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, taraftarı önünde galibiyet hedefliyor. Stanimir Stoilov’un çalıştırdığı Göztepe ise İstanbul’dan puan ya da puanlarla ayrılarak konumunu koruma amacında.

EL BİLAL TOURE FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş’ta Göztepe maçı öncesinde tek eksik El Bilal Touré. RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Malili kanat oyuncusunun sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildi. Touré’nin bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

OLAITAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Ara transfer döneminde Göztepe’den Beşiktaş’a transfer olan Junior Olaitan, eski takımına karşı sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Sezonun ilk yarısında İzmir ekibiyle 18 maçta görev alan ve 2 gol atan 23 yaşındaki orta saha, Sergen Yalçın’ın şans vermesi halinde bu kez siyah-beyazlı forma giyecek.

Beşiktaş’ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Göztepe karşısında kart görmeleri halinde 24. haftadaki Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek.

Sergen Yalçın’ın hücumdaki en önemli kozları, kaptan Orkun Kökçü ile Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh olacak. Son haftalarda skora doğrudan katkı veren Orkun Kökçü, lig ve kupada kritik goller kaydetti. Devre arasında kadroya katılan Oh ise Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk iki maçta da gol atmayı başardı.

SAVUNMADA İSTİKRAR SORUNU

Beşiktaş, ligde bu sezon oynadığı 22 maçın 17’sinde kalesini gole kapatamadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 29 gol yedi.

Beşiktaş, Göztepe ile İstanbul’da oynadığı son 3 resmi maçta galip gelemedi. Siyah-beyazlılar, rakibini sahasında son olarak 23 Aralık 2021’de mağlup etti.

Beşiktaş, lig ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 14 maçta mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlı ekip, son yenilgisini 2 Kasım 2025’te Fenerbahçe karşısında aldı.