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Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı

Ajans Haberleri
  • 07.07.2025 16:57
  • Giriş: 07.07.2025 16:57
  • Güncelleme: 07.07.2025 16:58
Kaynak: DHA
Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı

AVUSTURYA, (DHA)- BEŞİKTAŞ, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına bugün salonda ve havuzda yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, salonda rejenerasyon çalışması olarak başladı. İdman, esneme hareketlerinin ardından havuzda yapılan çalışmalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.00 ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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