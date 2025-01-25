Beşiktaş, güvenlik önlemleriyle Antalya’da

Süper Lig’in 21'inci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, yoğun güvenlik önlemleri altında Antalya'ya geldi.

Süper Lig’in 21'inci haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi maç için özel uçakla kente geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görülen Antalya Havalimanı'nda Beşiktaş'ı karşılamaya taraftarlar alınmadı. Basın mensuplarına da yaklaşık 500 metre uzaklıkta kurulan bariyerlere kadar izin verilirken, futbolcular ve teknik heyet VIP kapısından çıkarak kendilerini bekleyen otobüse binerek konaklayacakları otele geçti.

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosunda; "Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Svensson, Onur Bulut, Al Mustrati, Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Uduokhai, Chamberlain, İmmobile, Joao Mario, Zainutdinov, Muçi, Masuaku, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Onana, Ndour, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu" yer alıyor.

4 İSİM KADRODA YOK

Siyah beyazlıların maç kadrosunda uzun süreli sakatlıkları bulunan Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista ve Can Keleş kadroda yer almadı. Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Antalya Stadyumu’nda pazar günü saat 16.00’da oynanacak mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar yapacak.