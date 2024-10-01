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Beşiktaş - Hapoel maçı tekrar İstanbul’a alındı

Beşiktaş, Hapoel Shlomo Tel Aviv ile oynanacak maçın İstanbul'da yapılacağını açıkladı. Eurocup yönetimi, maçın Sırbistan'a alındığını duyurmuştu.

Spor
  • 01.10.2024 09:39
  • Giriş: 01.10.2024 09:39
  • Güncelleme: 01.10.2024 09:44
Beşiktaş - Hapoel maçı tekrar İstanbul’a alındı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Hapoel Shlomo Tel Aviv ile 9 Ekim'deki karşılaşacakları maçın İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

Eurocup yönetimi, maçın Sırbistan'a alındığını geçen hafta duyurmuştu.

Siyah beyazlılardan konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızın yer aldığı BKT EuroCup turnuvasının organizatörü EuroLeague yönetimi, Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızla Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında 9 Ekim Çarşamba günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanması planlanan BKT EuroCup 3. hafta müsabakasının Sırbistan’da oynanmasına karar vermişti. Kulübümüzün girişimleri doğrultusunda hükümetimizin ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun EuroLeague yönetimine ve Hapoel Shlomo Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından EuroLeague yönetimi, müsabakanın İstanbul’da oynanmasına karar vermiştir. Beşiktaş Fibabanka - Hapoel Shlomo Tel Aviv, 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanacaktır."

EuroCup 3. haftasındaki karşılaşma, 9 Ekim Çarşamba günü Salı günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Beşiktaş - Hapoel maçı İstanbul’dan alındı
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